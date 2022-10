O candidato do Republicanos levou 35.280 votos, que corresponde a 68,63% do eleitorado votuporanguense

publicado em 30/10/2022

O representante de Bolsonaro em São Paulo recebeu 68,63% dos votos

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Tarcísio de Freitas (Republicanos) é o candidato mais votado pelos votuporanguenses. O representante de Bolsonaro em São Paulo recebeu 68,63% dos votos, que corresponde a 35.280 dos votos válidos do eleitorado de Votuporanga. Já o candidato do PT, Fernando Haddad, levou 16.124 votos.

Pelos dados oficiais divulgados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), com 99,35% Tarcísio levou as eleições do estado com 55,30%, que corresponde a 13.396.295 dos votos. Já Fernando Haddad ficou com 44,70%, o que é 10.827.831 dos votos.