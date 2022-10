O ex-ministro da infraestrutura agora vai ao segundo turno onde concorrerá com o candidato petista, Fernando Haddad

publicado em 03/10/2022

Tarcísio de Freitas foi o candidato mais votado em Votuporanga e vai ao segundo turno contra Haddad (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O candidato bolsonarista ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), foi o concorrente mais votado em Votuporanga nas Eleições 2022. O ex-ministro da infraestrutura agora vai ao segundo turno onde concorrerá com o candidato petista, Fernando Haddad.

Tarcísio de Freitas conquistou 26.551 votos dos votuporanguenses, o que representa 54,22% do eleitorado do município. O seu adversário agora, Fernando Haddad (PT) foi, porém, o terceiro candidato mais votado em Votuporanga e levou 10.808 votos, o que representa 22,07%.

O segundo candidato mais votado em Votuporanga, foi o representante do PSDB, Rodrigo Garcia, que conquistou, 10.898 votos diretos, que é 22,25% do público do colégio eleitoral da cidade.

O resultado do Governo do Estado foi matematicamente confirmado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) às 20h28 de ontem e nenhum dos candidatos obteve votos válidos suficientes para decidir a eleição no primeiro turno.

No Estado

Com 100% das urnas apuradas, Tarcísio recebeu 9.881.786 no Estado, o que representa 42,32% dos votos válidos, e o petista conquistou 8.336.805 votos, o que representa 35,70%.

Confira a votação dos candidatos a governador em Votuporanga

Rodrigo Garcia (PSDB): 10.898 votos - 22,25%

Vinicius Poit (Novo): 402 votos - 0,82%

Elvis Cezar (PDT): 160 votos - 0,33%

Gabriel Colombo (PCB): 49 votos - 0,10%

Altino (PSTU): 10 votos - 0,02%

Antonio Jorge (DC): 4 votos - 0,01%

Edson Dorta: 4 votos - 0,01%