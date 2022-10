Candidato apoiado pelo presidente Bolsonaro confirma favoritismo e derrota Fernando Haddad, do PT

publicado em 30/10/2022

(Foto: Wilson Dias/Agência Brasil)

O ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), 47, foi eleito neste domingo (30) o novo governador do estado de São Paulo, derrotando Fernando Haddad e pondo fim aos quase 30 anos de hegemonia do PSDB no Palácio dos Bandeirantes.A candidatura de Tarcísio foi patrocinada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), que designou seu auxiliar na pasta da Infraestrutura para concorrer em São Paulo, apesar de o ex-ministro ter nascido no Rio de Janeiro e vivido em Brasília.A vitória inaugura uma experiência inédita do bolsonarismo à frente do estado mais rico e populoso do país.