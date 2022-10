Serão investidos pouco mais de R$ 69 mil em adequações que buscam melhorar a qualidade dos serviços prestados no local

publicado em 11/10/2022

A última reforma realizada no Mini Hospital do Pozzobon ocorreu na gestão do ex-prefeito Junior Marão (Foto: A Cidade)

Da redação

A Prefeitura de Votuporanga programou para o próximo dia 24 a abertura das propostas de uma licitação que tem como objetivo promover a reforma do Mini Hospital “Fortunata Germana Pozzobon”. Serão investidos pouco mais de R$ 69 mil em adequações que buscam melhorar a qualidade dos serviços prestados no pronto-atendimento.

De acordo com a tomada de preços, o local onde atualmente encontra-se a farmácia, depósito e atendimento da farmácia, deverá ser adequado para atender a Espera para atendimento, enquanto a sala de emergência deverá ser adequada para atender a três leitos. Também serão promovidas melhoras na recepção, no abrigo para o pronto-atendimento, triagem, box para medicação posto de enfermagem, entre outras melhorias.

Em nota, a Prefeitura de Votuporanga afirmou que a reforma busca melhorar o fluxo do pronto-atendimento, como reestruturação da farmácia e salas de espera, proporcionando um melhor atendimento tanto para a população quanto para as equipes de profissionais. “Todo esse investimento faz parte de um pacote de melhorias que o governo municipal está promovendo na rede de saúde”, conclui a nota.

Reformas

A última reforma realizada no Mini Hospital do Pozzobon ocorreu na gestão do ex-prefeito Junior Marão (PSDB). Desde então algumas adequações foram feitas no espaço, dentre elas a que transformou o antigo espaço da unidade de coleta de sangue em uma sala de diagnósticos por imagens, onde hoje funciona o raio-x e um equipamento de ultrassom.