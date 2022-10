Veículo de quase R$ 300 mil foi integrado na segunda-feira (24) à frota municipal após uma cerimônia na frente da sede do Legislativo local

publicado em 24/10/2022

A Câmara economizou e devolveu recursos para que a Prefeitura pudesse comprar uma ambulância 0km para a frota (Foto: A Cidade)

Da redaçãoO prefeito Jorge Seba (PSDB) e o presidente da Câmara Municipal de Votuporanga, Serginho da Farmácia (PSDB), realizaram na segunda-feira (24) a entrega de uma ambulância 0km para a Secretaria Municipal da Saúde. O veículo, orçado em cerca de R$ 300 mil, é fruto de uma parceria entre Executivo e Legislativo e já foi integrado à frota municipal para o transporte de pacientes a outros centros de referência em saúde.Para entender, no final do ano passado Mesa Diretora entregou um cheque no valor de R$ 250 mil para o prefeito. A antecipação de parte da devolução do duodécimo da Casa, na ocasião, tinha como objetivo a aquisição de ambulâncias para a renovação da frota do município.“Para nós é de muito orgulho essa gestão como presidente e com o apoio de todos os demais vereadores. Esse recurso, essa economia não viria se não fosse a economia de todos os vereadores em compras, em licitações e conseguir enxugar a máquina, e estar fazendo parte dessa grande conquista para o município, que eu tenho certeza que será de grande valia para todos que precisam desse serviço. Fico muito feliz e muito grato por isso, porque como eu acabei de dizer, são poderes independentes, mas o foco é só um. O foco é o povo. O foco é Votuporanga. O foco é a população de Votuporanga”, disse o presidente da Câmara.O duodécimo orçamentário é a parte transferida pelo Executivo para custeio das despesas do Legislativo. O valor não utilizado, mediante a economia de recursos públicos, é devolvido ao final do exercício para os cofres municipais, mas, diante da necessidade urgente de ambulâncias, foi feita a antecipação com base na previsão de economia.Logo após a devolução a Prefeitura abriu o processo de licitação para a aquisição de duas ambulâncias, uma com os recursos da Câmara e outra com investimento dos cofres municipais. Após os processos burocráticos o 1º veículo foi entregue ao município e o outro deve chegar em cerca de 60 dias.As chaves da ambulância foram entregues para a vice-presidente do Conselho Municipal da Saúde, Vera Fugita, que na ocasião representou a população beneficiada pela iniciativa. Em entrevista ao A Cidade o prefeito enalteceu a iniciativa da Câmara e parabenizou a todos os vereadores pela economia de recursos que gerou benefícios para a população.“Primeiro é preciso agradecer ao gesto da Câmara Municipal e de todos os seus vereadores, o presidente Serginho. Esse é o resultado de um retorno de um recurso que a Câmara devolveu para o município e agora estamos entregando para a frota de transporte para oferecer uma melhor acomodação, é uma ambulância grande, de última geração, com macas duplas, lugar para acompanhante. Temos que procurar renovar a frota municipal para que ofereça o melhor.Agradeço a Câmara Municipal, a todos os vereadores. A saúde é um benefício permanente, passa a ser patrimônio de uma pessoa, de uma coletividade, de uma cidade. Os recursos investidos em educação e saúde são prioritários na minha administração”, concluiu o prefeito.