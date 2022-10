O prefeito afirmou que é preciso defender os valores cristãos e morais para o Brasil, para São Paulo e também para Votuporanga

publicado em 05/10/2022

O prefeito Jorge Seba deixou a neutralidade de lado e anunciou ontem o apoio à reeleição de Bolsonaro, além de voto para Tarcísio (Foto: Reprodução)

Da redação

O prefeito Jorge Seba (PSDB) utilizou suas redes sociais na terça-feira (5) para declarar apoio incondicional às candidaturas do presidente Jair Bolsonaro (PL) e de Tarcísio de Freitas (Republicanos) para o segundo turno. O chefe do Executivo Municipal seguiu a mesma linha do que defendeu o seu partido a nível estadual e nacional.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais e que circulou por vários grupos de WhatsApp, Seba afirma que é preciso defender os valores cristãos e morais para o Brasil, para São Paulo e também para Votuporanga.

“Nós tivemos no último domingo uma eleição em que se definiram dois caminhos para o Brasil, para o Estado de São Paulo e para a nossa cidade. Eu, como prefeito de Votuporanga, venho aqui defender a coerência, a coerência de valores cristãos em que eu sempre abracei, a a coerência de valores técnicos de gestão que eu preciso empregar à minha cidade, portanto, pelos valores morais, pelas ações sociais e pela infraestrutura que a cidade tanto necessita, o meu apoio e minha declaração de voto vão para o presidente Bolsonaro, 22, e para governador, Tarcísio de Freitas, 10. Dessa forma estaremos protegendo o Estado de São Paulo e o Brasil”, concluiu Seba.

No primeiro turno o prefeito foi um dos primeiros a declarar apoio à candidatura de Rodrigo Garcia (PSDB) ao governo do Estado, ao lado do presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB), mas manteve neutralidade em relação à disputa presidencial. Durante a pré-campanha e campanha o atual governador chegou a visitar a cidade em duas oportunidades, inaugurou e anunciou obras, além de liberar recursos para o município.

O apoio das lideranças tucanas de Votuporanga, no entanto, não refletiram em votos para Garcia, pelo menos não como se esperava. Quando as urnas foram abertas foi constatada a vitória de Tarcísio com mais de 54% dos votos válidos, enquanto o atual governador ficou com 22,25% do eleitorado local, enquanto Fernando Haddad teve 22,07%.