O Tenente Coronel Fávero, comandante do 16º BPM/I, fez um balanço ao vivo nos microfones da Cidade FM logo após as votações

publicado em 04/10/2022

Uma força tarefa especial nos 49 municípios da região movimentou cerca de 500 policiais (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Votuporanga durante as eleições, anteontem, não registrou nenhuma ocorrência. É o que relatou o Tenente Coronel Fávero, atual comandante do 16º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) durante um balanço e avaliação que realizou ao vivo nos microfones da Cidade FM, logo após o fechamento das urnas.

De acordo com ele, uma força tarefa especial nos 49 municípios da região movimentou cerca de 500 policiais, que estavam apoiando e realizando rondas nos locais de votação e acompanhando a movimentação de suas respectivas cidades. A movimentação policial tinha começado no sábado (1), às 18h.

“Creio eu que conseguimos contribuir para a segurança de todos, das autoridades e eleitores, e transcorreu tudo dá mais perfeita tranquilidade”, disse o Coronel.

Tenente Fávero relatou que aconteceram casos de denúncia de embriaguez e alguns casos de bocas de urna, mas em cidades da região. “Tudo muito a quem do que se imaginávamos que pudesse ocorrer em razão desse acirramento político que teve. Fica a certeza que contribuímos para mais um processo democrático do nosso país, estado e cidade”, completou.