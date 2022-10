O anúncio foi feito na manhã de quinta-feira (13) pelo prefeito Jorge Seba em um encontro com representantes das 15 instituições beneficiadas

publicado em 14/10/2022

A iniciativa foi apresentada em um encontro com os representantes das instituições beneficiadas na manhã de quinta-feira (13) (Foto: A Cidade)

Da redação

Um novo Plano de Repactuação de metas, anunciado nesta quinta-feira (13) pelo prefeito Jorge Seba (PSDB), vai garantir um incremento de cerca de R$ 1 milhão nos caixas de 15 entidades assistenciais de Votuporanga. A iniciativa foi apresentada em um encontro com os representantes das instituições beneficiadas, no auditório do Parque da Cultura.

Para entender, atualmente as entidades do município atendem mensalmente 1.070 pessoas, seja no cuidado com idosos, crianças ou portadores de deficiência, mas recebem repasses da Prefeitura para o custeio de apenas 790 delas. Para manter o atendimento às demais, as instituições então promovem promoções como a venda de rifas, almoços e outras atividades.

“Não é justo que as entidades arquem com essa conta sozinhas. Quando assumi determinei que fosse feito um estudo para zerar essa situação e agora conseguimos equacionar tudo isso, para garantir um bom atendimento para a nossa população e ajudar essas instituições a equilibrar suas contas”, disse o prefeito.

Dessa forma, já para este ano o Plano de Repactuação irá contemplar 50% da demanda excedente, no ano que vem serão mais 25% e em 2024 esse déficit será zerado.

“Estou há 13 anos à frente da minha instituição e nunca ninguém tinha feito algo semelhante por nós. Quero aqui deixar os meus agradecimentos de forma pública e em nome de todos os nossos assistidos”, disse Luzia de Souza Pupim, presidente da Comunidade São Francisco de Assis.

Além da Repactuação, o prefeito também anunciou um reajuste na ordem de 6% no valor dos repasses destinados às instituições, bem como se comprometeu a, a partir do ano que vem, iniciar os trabalhos para ajustar esses valores.

“A gente entende que, dessa forma, estamos fazendo justiça social. Estamos tirando dos cofres públicos e entregando para as pessoas mais vulneráveis, por meio de um papel social sério que as entidades possuem”, concluiu Seba.