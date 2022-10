Lago, que fica atrás do Assary, irá ganhar campo de futebol, quiosques, playgrounds, pista de caminhada e academia a céu aberto

publicado em 26/10/2022

A obra conta com um investimento de R$ 966 mil conquistados pelo deputado estadual e presidente da Alesp, Carlão Pignatari (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

Com pouco mais de 45% das obras já concluídas, a represa da Avenida Paschoalino Pedrazzoli (atrás do Assary Clube de Campo), já ganhou uma nova cara. O local, que antes era escuro tomado de mato, agora começa a se transformar na mais nova área de lazer de Votuporanga.

A obra conta com um investimento de R$ 966 mil, oriundo de recursos do Governo do Estado, através do FID (Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos), conquistados com apoio do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Carlão Pignatari (PSDB).

No local, de acordo com o projeto, estão em construção um campo de futebol, quiosques, playgrounds, academia a céu aberto e serão instalados bancos, lixeiras, bebedouros, iluminação e rampas de acessibilidade. Diversas adequações e melhorias também serão realizadas no calçamento ao redor da represa dando origem a uma pista de caminhada.

“Em breve, Votuporanga terá mais um espaço para curtir em família. O Centro de Lazer fica atrás do Assary e está sendo construído com recursos conquistados pelo deputado Carlão Pignatari, junto ao Governo do Estado de São Paulo. Em breve já teremos um novo Centro de Lazer, com pista de caminhada e atividades que permitirão um lazer sustentável. Será um pequeno parque muito bonito que será servido para a população daquela região”, disse o prefeito Jorge Seba (PSDB).