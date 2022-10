Material traz conteúdos inspiradores de um mês em que tantas atividades, profissões e acontecimentos são comemorados

publicado em 24/10/2022

Da redação

A mais nova edição da Revista Destaque Cidade, produzida especialmente pelo Grupo Cidade de Comunicação, responsável pelo Jornal A Cidade de Votuporanga e pela rádio Cidade FM 94,7. O material gráfico traz conteúdos inspiradores de um mês em que tantas atividades, profissões e acontecimentos são comemorados e referenciados com admiração e alegria.

São 96 páginas com entrevistas que trazem histórias empreendedoras, de superação e também, é claro, muito entretenimento. Resumindo, um conteúdo riquíssimo para quem aprecia uma boa leitura, além de coberturas sociais de grandes eventos.

Um bom exemplo está em evidência na nossa matéria de capa. Vamos conhecer os sonhos e conquistas do casal empreendedor Bruno Arena e Juliana Castelo Branco. Com muito talento, seriedade e boa visão para negócios, eles estão à frente do Opus Group, que abraçou Votuporanga e região com novos empreendimentos, especialmente voltados para os ramos alimentício e cultural.

Ainda nesta edição, você vai ler uma reportagem especial sobre uma história inspiradora de muita solidariedade e amor ao próximo: Os 50 anos de atividade da Apae de Votuporanga. Por cinco décadas, muitos homens e mulheres de bem voluntários deixaram a sua marca de contribuição para o crescimento daquela entidade. Tanto no espaço físico, quanto em melhorias nos serviços, atividades e terapias oferecidos aos alunos. E nos últimos 23 anos de lutas, Douglas Gianoti e a sua esposa, Márcia Gianoti (atual presidente), representam bem as incansáveis buscas por melhorias e avanços que mobilizam a diretoria e toda a comunidade.

Outubro também é o mês dedicado às crianças e toda a dedicação que temos para fazer os nossos pequenos felizes, seguros e preparados para o futuro. Para quem pensa em presentes, a revista mostra que os comerciantes de Votuporanga especializados em brinquedos se prepararam com o que há de melhor para oferecer as melhores e mais animadas opções.

E nada mais precioso para a nossa sociedade que o investimento correto no ensino, principalmente na Educação Pública das nossas crianças. Você vai acompanhar as várias ações e conquistas da Prefeitura de Álvares Florence, por meio do Departamento de Educação, que têm inovado e revolucionado na qualidade de ensino, eventos e atividades para crianças alunos da rede municipal. A atual gestão tem à frente Adilson Leite, comprometido e dedicado prefeito de Álvares Florence, e como secretário de educação a liderança de Carlos Eduardo Fernandes Gavioli.

Esse é o mês voltado à saúde das mulheres, por meio da Campanha Outubro Rosa que busca incentivar a realização de exames preventivos para a detecção precoce do câncer feminino. Sobre o tema, a médica oncologista Dra. Julia de Oliveira Cordeiro explica a questão sobre vários aspectos, alerta sobre a relevância dos cuidados preventivos da mulher como um todo e destaca a importância da consulta com um médico oncologista para estar sempre bem orientada.

Também na área da saúde, dicas para buscar e manter o emagrecimento. O tratamento para perda de peso requer mudança de hábitos. Conversamos com a doutora Moniele Cadamuro sobre a evolução dos medicamentos e a importância de hábitos saudáveis serem inseridos na rotina do paciente.

O mês também traz as comemorações da festa da padroeira de Votuporanga e do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Uma reportagem especial resgata fatos históricos que marcaram não só a história da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, mas de toda a cidade. Votuporanga foi forjada na fé e trabalho de muitos homens e mulheres engajados com o crescimento do município.

E que tal falar um pouco também sobre tecnologia? O Instagram completou 12 anos em outubro de 2022 sendo uma das redes sociais preferidas pelos usuários que buscam a diversão na internet. Facilmente se percebe que o Insta está consolidado também em Votuporanga e na nossa região e alguns de nossos moradores fizeram dessa rede também uma grande ferramenta de trabalho.