publicado em 07/10/2022

Daniella Andrade Cordeiro, de 20 anos, estuda de forma 100% gratuita Medicina na Unifev Votuporanga (Foto: Divulgação/Unifev)

A jovem Daniella Andrade Cordeiro, de 20 anos, é a mais nova aluna do curso de Medicina da Unifev. Nascida em Carneirinho (MG), ela ganhou uma bolsa de 100% para cursar a graduação após participar do programa Bolsa Comunitária da Instituição. É a primeira vez que a Unifev oferece esse tipo de benefício para o curso.

Daniella conta que sempre morou na zona rural e que seus pais não concluíram o Ensino Fundamental, então, para ela, cursar uma faculdade é uma vitória para toda sua família. “Eu sempre quis ser médica, mas achava impossível conseguir cursar a graduação, pois eu não teria dinheiro para pagar. Além disso, a concorrência para bolsas ou vagas em instituições públicas é muito alta. Quando eu vi na rede social que a Unifev oferecia essa oportunidade, me dediquei aos estudos e, graças a Deus, deu certo”, contou.

“Eu tenho esse sonho, principalmente, por conta do meu irmão. Ele tem 14 anos e possui paralisia cerebral. Esperou-se demais para que ele nascesse e deu essa sequela. Eu sempre ajudei a cuidar dele, por isso quero me tornar uma boa profissional para ajudar mais pessoas. Acredito que estar em ambientes hospitalares muitas vezes também contribuiu para o desejo em ser médica”, afirmou.

A jovem disse que frequentou um hospital-escola de Uberaba, em Minas Gerais, para acompanhar o irmão nos tratamentos. No local, ela via muitos alunos do internato e imaginava como seria a sensação de ser médica. “Conforme o tempo foi passando, aquele sonho se intensificou, mas era algo longe da minha realidade devido as minhas poucas condições financeiras”, relatou.

A estudante ressalta que não acreditou quando recebeu o resultado sobre a bolsa de estudos. “Eu não acreditava no que estava lendo; achava que não era real, mas era e foi uma emoção enorme. Chorei e fiquei toda trêmula; agradeci a Deus e ao apoio da minha família”, disse.

“Deus me abençoou e me deu essa oportunidade de concretizar o que antes era apenas um sonho que estava muito longe. Eu me mudei para Votuporanga e hoje estudo na Unifev, uma grande Instituição de ensino que me acolheu de braços abertos para que eu siga em busca do meu grande objetivo: me formar e poder ajudar a quem precisa”, completou.

Para o reitor do Centro Universitário de Votuporanga, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, oferecer bolsas, descontos ou qualquer tipo de benefícios para pessoas que realmente precisam é uma oportunidade de a Instituição incentivar a educação e, acima de tudo, mudar a vida das pessoas. “Essa bolsa, assim como todas as outras ações que a Unifev desenvolve para oportunizar descontos aos alunos, é uma maneira de reconhecer e incentivar os estudantes a continuarem firmes na busca por seus sonhos”, finalizou.

Bolsa Comunitária

O Centro Universitário de Votuporanga está com inscrições abertas para o Programa Bolsa Comunitária até 31 de outubro. São 37 bolsas gratuitas, válidas durante todo período da graduação, incluindo Medicina.

A iniciativa da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) tem como objetivo viabilizar o Ensino Superior a participantes que:

cursaram integralmente (três anos) e concluíram, nos anos de 2020 ou de 2021, o Ensino Médio na rede pública de Votuporanga ou de municípios parceiros; participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nas edições de 2020 ou de 2021, e obtiveram média aritmética simples igual ou superior a 650 pontos para o curso de Medicina, e para os candidatos aos demais cursos 500 pontos, nas cinco áreas de conhecimento do Enem, e pontuação superior a 0 na redação; residam em um dos municípios parceiros, com transporte escolar gratuito para a cidade de Votuporanga-SP, ou tenham residido na cidade de Votuporanga durante todo o Ensino Médio; tenham renda familiar bruta mensal, por pessoa ≤ (menor ou igual) que 80% do salário mínimo, ou seja, até R$ 969,60 por pessoa; não tenham feito matrícula no Ensino Superior da Unifev.

A resolução completa e todos os documentos necessários em cada fase podem ser conferidos em https://www.unifev.edu.br/site/docs/documentos/4304.pdf.

Para se inscrever, basta acessar www.unifev.edu.br/bolsacomunitaria e preencher o formulário. O processo seletivo é válido para todos as graduações, e a triagem será feita pela Fundação Vunesp.

Outras informações podem ser obtidas diretamente na Central de Relacionamento pelo WhatsApp (17) 3405-9990.