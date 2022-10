O bloqueio começou a ser realizado por volta de 17h na rodovia Euclides da Cunha, em frente ao Auto Posto Trevão

publicado em 31/10/2022

Os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), neste momento, impedem o trânsito dos motoristas com pneus queimados (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Manifestantes de Votuporanga se uniram a onda nacional de protestos e bloquearam as duas vias da rodovia Euclides da Cunha, na tarde desta segunda-feira (31). Os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), impedem o trânsito dos motoristas com pneus queimados e protestam contra o resultado das eleições gerais 2022.

O movimento na rodovia neste momento está parado, os apoiadores, até então, liberavam a circulação de carros de passeio e motos. A Polícia Militar acabou de chegar no local para negociar a liberação das vias.