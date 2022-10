Sete vereadores vestiram a camisa bolsonarista, seis não se manifestaram, um está com Lula/Haddad e outro ainda segue indeciso

publicado em 25/10/2022

A informação faz parte de um levantamento exclusivo feito pelo A Cidade com os 15 representantes da cidade no Legislativo (Foto: A Cidade)

Da redação

Faltando quatro dias para o segundo turno das eleições no Estado e para presidência da República, a maioria dos vereadores da Câmara Municipal de Votuporanga já escolheu um palanque e ele pertence ao atual presidente Jair Bolsonaro (PL) e ao seu indicado para o governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). A informação faz parte de um levantamento exclusivo feito pelo A Cidade com os 15 representantes da cidade no Legislativo.

Questionados pela reportagem, sete vereadores declararam voto e apoio às candidaturas de Bolsonaro e Tarcísio; seis preferiram não se manifestar, um está engajado nas campanhas do ex-presidente Lula (PT) para presidente e Fernando Haddad (PT) para governador; e um disse ainda estar indeciso em relação ao seu voto.

A preferência dos parlamentares segue a lógica do resultado das urnas no primeiro turno, quando os bolsonaristas tiveram mais de 60% dos votos válidos em Votuporanga, enquanto os petistas conquistaram 29% do eleitorado local.

Nas fileiras de Bolsonaro estão: Cabo Renato Abdala (Patriota), Jezebel Silva (Podemos), Missionária Ednalva (União Brasil), Nilton Santiago (MDB), Serginho da Farmácia (PSDB), Sueli Friósi (Avante) e Thiago Gualberto (PSD). O principal destaque entre os nomes é o de Sueli, que tem posicionamento contrário ao de seu partido, que a nível nacional optou pela candidatura de Lula.

“Não compactuo com a decisão do Avante nacional e não é só a Sueli, é todo o partido no Estado de São Paulo praticamente inteiro. Sei que posso até sofrer algum tipo de sanção por isso, mas eu sempre atuo dentro das minhas condutas e quero o melhor para o meu Estado e meu país e não para o meu partido”, disse a vereadora.

Oposição

Em contrapartida, do outro lado das trincheiras ideológicas está o vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB). Isso, porém, não é novidade para ninguém. Na sessão da semana passado ele chegou a declarar esse apoio e a defender políticas públicas do PT em detrimento das do atual governo.

Isentos

Outra grande ala que existe dentro do legislativo fernandopolense é o de vereadores que querem ficar de fora da briga partidária. Nesse quesito não se manifestaram sobre suas preferências os vereadores Carlim Despachante (PSDB), Chandelly Protetor (Podemos), Daniel David (MDB), Professor Djalma (Podemos), Osmair Ferrari (PSDB) e Meidão (União Brasil).

“Sou professor e estou vereador, nos dois casos sou formador de opinião. Porém, a política está aflorada, as pessoas estão com sentimentos latentes. Não confronto opiniões formadas, converso com quem me procura de forma individual e torço para que o vencedor faça o melhor pelo nosso Estado e país. Minha escolha é baseada nos meus princípios políticos, sociais e religiosos”, disse Professor Djalma ao dizer que preferia não apresentar sua posição.

Indeciso

Diferente dos demais, Valdecir Lio (MDB) foi o único a dizer que ainda está indeciso em relação ao seu voto para as eleições de domingo. O vereador afirmou que, para ele, nenhuma das opções seria boa para o Estado e para o país, mas segue avaliando as propostas de ambos os lados.