Grife de renome internacional abre suas portas para toda a população da cidade e da região a partir das 8h com muito glamour

publicado em 06/10/2022

O empreendimento é comandado pelos empresários, Aline Sá e Juliano Sá (Foto: A Cidade)

Da redação

A primeira loja de luxo de Votuporanga e região abre oficialmente as suas portas nesta quinta-feira (6), nna rua Pernambuco, 3612, Boulevard Gallery, bem no centro da cidade. Trata-se da Jorge Bischoff, grife de renome internacional, que inicia às 8h os atendimentos com muito glamour e o requinte característico da marca.

Um badalado coquetel para familiares, amigos, autoridades locais e imprensa festejou ontem a chegada do novo espaço de moda com design autoral, elegância e conforto. O empreendimento é comandado pelos empresários, Aline Sá e Juliano Sá, que são os anfitriões da vez e fizeram tudo pensando nos mínimos detalhes para bem receber o público.

Segundo eles, a região poderá viver, a partir de agora, uma nova experiência em sapatos e bolsas em um espaço de moda que representa quem não abre mão da personalidade, estilo e conforto. As linhas autorais, a aplicação de materiais exclusivos e o conforto máximo são pilares da Grife Jorge Bischoff.

“Nossas peças vão desde o básico da chinelaria para o dia a dia, até ao alto padrão. Do despojado ao elegante, é um espaço para todos os gostos e públicos”, disse Aline que afirmou ainda que a grife representa a essência feminina traduzida em produtos impecáveis.

Votuporanga foi escolhida pelos empreendedores por conta de seu alto potencial de consumo e também pela receptividade em todos os seus setores. Além das peças e da essência da Grife Jorge Bischoff, a nova loja trouxe para Votuporanga um atendimento diferenciado, com o foco em deixar os clientes e fãs da marca realmente satisfeitos.