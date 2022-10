Governador apoiado por Lula derrotou Pedro Cunha Lima (PSDB), que declarou

publicado em 30/10/2022

O atual governador da Paraiba, João Azevedo (PSB), 69, foi reeleito neste segundo turno após vencer o deputado federal Pedro Cunha Lima.O atual mandatário foi o único no estado que teve apoio político de um candidato à presidência nesta disputa. João Azevédo contou com o suporte do Lula (PT) e da senadora Daniella Ribeiro (PSD).