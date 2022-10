O cronograma, segundo a Pasta, visa reorganizar o local, com o objetivo de eliminar detritos e sujeiras que causariam transtornos

publicado em 28/10/2022

O cronograma visa reorganizar o local, com o objetivo de eliminar detritos e sujeiras que causariam transtornos nas visitações (Foto: A Cidade)

Da redação

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Cidade, encerra amanhã o prazo para a realização de serviços de limpeza, com utilização de água, nas sepulturas no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, de olho celebração do feriado de Finados, no dia 2 de novembro.

O cronograma, segundo a Pasta, visa reorganizar o local, com o objetivo de eliminar detritos e sujeiras que causariam transtornos nas visitações no dia de Finados. Após esse prazo, esses serviços somente poderão ser efetuados com utilização de tecidos, não sendo de forma alguma permitida utilização de água através de baldes ou mangueiras.

Profissionais da Secretaria da Saúde também percorrerão o cemitério para orientar a população sobre os objetos que possam acumular água.

“Os Cemitérios são locais estratégicos que fazem parte da nossa inspeção rotineira, no entanto, por conta da data, faremos um trabalho mais intenso nos dias que antecede e, também, posterior ao feriado, para verificação e eliminação de possíveis criadouros. Mas, novamente, pedimos a conscientização das pessoas para que não deixem plantas com plásticos ou qualquer outro objeto que possa servir de criadouro para o mosquito”, disse chefe da Vigilância Ambiental da Secretaria da Saúde, Samara Del Pino Fernandes.

