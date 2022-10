Serão oferecidos vários serviços, como missa campal, flores, velas e mudas de ipê durante a celebração da data na cidade

publicado em 22/10/2022

O Crematório e Cemitério Rosa Mística preparou uma programação especial para assinalar o Dia de Finados, celebrado no próximo dia 2 de novembro (Foto: Divulgação)

O Crematório e Cemitério Rosa Mística preparou uma programação especial para assinalar o Dia de Finados, celebrado no próximo dia 2 de novembro. Para homenagear estes entes queridos, será celebrada a tradicional missa campal pelo padre Adão dos Reis Silva, da Paróquia de Santa Joana Princesa, às 8h.

Após a cerimônia religiosa, serão oferecidas gratuitamente aos familiares mudas de ipê, de todas as cores, para serem plantadas no interior do Cemitério.

"O profundo respeito que temos pelos nossos amigos e familiares, que já deixaram o plano físico, se traduz na preocupação de tornar este dia o mais consolador possível e vimos na simbologia do ipê, uma oportunidade de reafirmar nosso carinho e nossa saudade", explica o diretor do Crematório e Cemitério Rosa Mística, Rolandinho Nogueira.

Ele lembra que como cada uma das cores dos ipês possui um período de floração, "o ambiente da nossa necrópole ficará ainda mais aprazível durante o ano, destacando também que as cores das flores trazem muitos significados", destaca.

Rolandinho explica que "o ipê rosa traz delicadeza à natureza e com relação ao roxo, possui o tom mais claro e, por isso, muitos o ligam à inocência e pureza; já o amarelo está identificado com a vivacidade, luz, energia e alto astral, enquanto o ipê branco apresenta uma beleza ímpar e sua cor significa pureza, paz e calma", conclui.

A programação inclui ainda uma atenção especial às crianças, com pipoca, algodão doce, vários brinquedos e pintura facial, além da comercialização de velas e flores. Outro detalhe importante é que, durante o período da manhã, um som ambiente tocará músicas clássicas e instrumentais para enlevo espiritual de todos os visitantes.

Como a missa e toda a programação serão abertas à comunidade, a equipe do Crematório e Cemitério estará à disposição para atendimento aos usuários, com venda de jazigos a preços e condições especiais de pagamento.

Serviço

Crematório e Cemitério Rosa Mística

Programação - Dia de Finados - 02/11

Horário de Funcionamento - 07 às 18h

Missa - 08h