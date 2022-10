As inscrições estão abertas e todos os cursos presenciais- Pedagogia, Ciências Contábeis, Administração e Gestão de Recursos Humanos- terão mensalidades de R$ 250 durante o primeiro ano

publicado em 20/10/2022

As vagas abertas são para os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia e Gestão de Recursos Humanos, além de Pedagogia e Ciências Contábeis (Foto: A Cidade)

Da redação

A Faculdade FUTURA – Grupo Educacional FAVENI, está com as inscrições abertas para o seu tradicional Vestibular de Verão on-line, para 2023. As vagas abertas são para os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia e Gestão de Recursos Humanos, além de Pedagogia e Ciências Contábeis à distância.

Seguindo na proposta de democratizar a educação, a instituição oferece graduação de qualidade com mensalidades acessíveis, graças ao aporte pedagógico e financeiro oferecido pelo Grupo Educacional FAVENI, que possui uma rede com mais de dez faculdades presenciais, além de uma das maiores e melhores plataformas de ensino à distância do país.

Para o Vestibular de Verão, a instituição de ensino preparou uma série de iniciativas para garantir que todos tenham acesso ao ensino superior. Por exemplo, todo aluno que ingressar na FUTURA no 1° semestre de 2023 vai ganhar 50% de desconto nas mensalidades durante o primeiro ano da graduação presencial, ou seja, independente do curso que escolher, as mensalidades dos dois primeiros semestres serão de R$250.

E não para por aí, todo o aluno que se transferir para a FUTURA, for cursar sua 2ª graduação ou for portador de alguma deficiência ganhará automaticamente 40% de desconto. Tem ainda 30% de desconto para quem, por qualquer motivo, trancou o curso e deseja voltar, e para alunos que conquistaram nota superior a 450 pontos no Enem, também descontos que variam de 15% a 30% para cidades e empresas parceiras, além de muitas outras oportunidades.

O vestibular é muito simples, somente uma redação. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas online pelo site: www.faculdadefutura.com.br, pelo telefone 3405-1212 ou pelo WhatsApp (17) 99673-3260.