publicado em 25/10/2022

Da redação

O que você deseja para o seu futuro? É isso que a Faculdade FUTURA – Grupo Educacional FAVENI quer saber. E a resposta vale prêmios: Uma caixa de som inteligente ALEXA - Echo Dot (4ª Geração) Cor Branca e um Fone de Ouvido Bluetooth JBL - Branco. O sorteio dos prêmios – que são originais e com garantia de 12 meses a partir da data da compra - está agendado para o dia 13 de março do ano que vem.

O Grupo Educacional FAVENI, o qual a Faculdade FUTURA integra, tem intenção de, com essa pesquisa, nortear sua expansão em Votuporanga e região. Para tanto, precisa saber a opinião dos futuros alunos. Saber os cursos e áreas com maior demanda, para focar na possível viabilização da oferta destes.

A primeira edição da pesquisa, aliás, já rendeu bons frutos. Na ocasião, o curso mais citado no levantamento foi o de Direito e, então, a instituição acolheu a demanda e iniciou o processo de implantação do curso na modalidade EAD, inclusive com a aprovação histórica do mesmo com nota máxima pelo MEC, faltando apenas a publicação da portaria para o início das atividades.

Como participar?

Para participar da pesquisa e concorrer aos prêmios, o interessado precisa preencher o formulário montado pela FUTURA (fisicamente, preenchendo o rodapé dos flyers do Vestibular de VERÃO 2023 ou eletronicamente por meio do link). O único requisito para a participação é com relação ao Ensino Médio, que já deve estar concluído ou em andamento. Os prêmios, inclusive, só serão entregues após o ganhador apresentar seu certificado de conclusão ou declaração de andamento do Ensino Médio.

“A pergunta que abriu este texto é a principal do questionário, já que nossa intenção é realmente saber o que os alunos anseiam com relação à graduação. O primeiro passo para qualquer empresa expandir seus investimentos numa região deve ser sempre conhecer a demanda. E, nada melhor para isso do que dar voz aos verdadeiros interessados, os futuros alunos. Já, as outras perguntas do questionário precisam ser preenchidas corretamente e com dados reais para que os participantes possam concorrer aos prêmios. ”, diz o Gestor de Políticas Acadêmicas, Prof. Me. Tiago Moreno.

Pesquisa

O formulário montado pela faculdade pede informações simples – e basta respondê-las para participar do sorteio dos prêmios. As informações são: e-mail, nome completo, data de nascimento, telefone (WhatsApp), cidade onde mora, qual curso do Ensino Superior gostaria de estudar – é aqui que entra a pergunta sobre o que a pessoa deseja para o seu futuro – e qual o “status” do Ensino Médio (se está em andamento ou já foi concluído).

No caso dos cursos, as opções trazidas pelo formulário são: Administração (presencial), Ciências Contábeis (presencial e EAD), Pedagogia (presencial e EAD) e Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos (presencial). Caso o curso que a pessoa tenha interesse não esteja nessa lista, o questionário traz um campo onde é possível preencher com o nome do curso.

O sorteio

Segundo a Faculdade FUTURA, existe três formas para participar da PESQUISA PREMIADA: eletronicamente, por meio do acesso ao link; fisicamente, enviando foto do questionário preenchido para o WhatsApp (17) 99673-3260; ou recortando e entregando pessoalmente no Polo Presencial da Faculdade Futura (Avenida Vale do Sol, 4876).