Porecatu, Facchini e Frango Rico estão entre os finalistas das 13 categorias do prêmio; vencedores serão revelados dia 8

publicado em 26/10/2022

A escolha dos vencedores será feita por meio de votação secreta, entre os membros dos Comitês de Gestão do grupo (Foto: Reprodução)

Da redação

Três empresas de Votuporanga estão entre os finalistas do Prêmio Líderes 2022, promovido pelo LIDE Noroeste Paulista. Porecatu Supermercados, Facchini e Frango Rico vão disputar a honraria com outras dezenas de toda a região, após uma votação popular com o registro de mais de 16 mil votos.

A premiação é uma iniciativa do o LIDE (Grupo de Líderes Empresariais), que é uma organização que reúne executivos dos mais variados setores de atuação em busca de fortalecer a livre iniciativa do desenvolvimento econômico e social. Esta é a quinta edição do evento e, após dois anos sendo adaptada para a pandemia, a consagração dos melhores do ano deve voltar a reunir cerca de 400 convidados, em uma grande festa que contará com a apresentação especial do grupo Inimigos da HP.

Com o acompanhamento e a validação da Award Auditores Independentes, foram selecionados os três nomes mais votados de cada uma das seguintes categorias: Melhor Empresa em Agronegócio, Franchising, Indústria, Inovação, Práticas Sustentáveis, Serviços, Terceiro Setor e Varejo; Personalidade do Ano; Empreendedor(a) Jovem do Ano; Empresária do Ano; Empresário do Ano; e Empresa do Ano.

A escolha dos vencedores será feita por meio de votação secreta, entre os membros dos Comitês de Gestão do grupo, e os campeões só serão revelados dia 08 de novembro, no Villa Conte Buffet. É também a primeira vez que será apresentada a categoria Empresária do Ano.

“Foi a maneira que encontramos de homenagear grandes mulheres que fazem a diferença nos negócios do Noroeste Paulista e nem sempre ganham o devido reconhecimento. Vai ser um privilégio poder entregar esse prêmio a qualquer uma das finalistas, personalidades que merecem muito estar nessa lista”, comenta o presidente do LIDE, Marcos Scaldelai.

Votuporanga se destacou na categoria Empresa do Ano (Segmento Varejo), com o Porecatu Supermercados entre os finalistas; Empresa do Ano (Segmento Indústria), com a Facchini S/A; e Empresa do Ano (Segmento Agronegócio), com o Frango Rico. A cidade ainda concorre nas categorias Empreendedor(a) Jovem do Ano e Empresário do Ano, onde Marcelo Facchini está entre os finalistas, além da categoria Empresa do Ano, também com a Facchini.

Confira as categorias e todos os finalistas

EMPRESA DO ANO – SEGMENTO VAREJO

Grupo Muffato

Lojas Lívia

Porecatu Supermercados

EMPRESA DO ANO – SEGMENTO INDÚSTRIA

Bebidas Poty

Facchini S/A

Matilat

EMPRESA DO ANO – SEGMENTO AGRONEGÓCIO

COFCO Brasil

Coopercitrus

Frango Rico

EMPRESA DO ANO – SEGMENTO FRANCHISING

Bella Capri

Chiquinho Sorvetes

Mercadão dos Óculos

EMPRESA DO ANO – SEGMENTO SERVIÇOS

HB Saúde

Hospital de Base

Unimed Rio Preto

EMPRESA DO ANO – SEGMENTO TERCEIRO SETOR

APAE Rio Preto

ARCOS Catanduva

Valquírias World

EMPRESA DO ANO – SEGMENTO INOVAÇÃO

Bebidas Poty

Tarraf

Unimed Rio Preto

EMPRESA DO ANO – SEGMENTO PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS

Hospital de Base

TV TEM

Unimed Rio Preto

PERSONALIDADE DO ANO

Ana Maria Braga

Carol Gattaz

Zé Neto & Cristiano

EMPREENDEDOR(A) JOVEM DO ANO

Amanda Oliveira – Valquírias World

Guilherme Franco – Café Brasil

Olavo Tarraf Filho - Tarraf

EMPRESÁRIO DO ANO

Marcelo Facchini - Facchini S/A

Olavo Tarraf - Tarraf

Rogério Gabriel - MoveEdu

EMPRESÁRIA DO ANO

Ana Carolina Verdi Braga – Cegente Educação Corporativa

Livia Costantini – Costantini

Sueli Kaiser – Grupo Cene

EMPRESA DO ANO

Bebidas Poty

Facchini S/A