Atual presidente largou na frente em Votuporanga, mas foi derrotado no restante do Brasil; 72 mil votuporanguenses vão às urnas

publicado em 28/10/2022

Lula e Bolsonaro disputam amanhã a preferência dos 72 mil eleitores de Votuporanga e de 156 milhões em todo o Brasil (Foto: Divulgação)

Da redação

Capítulo final. Neste domingo (30) os eleitores decidem o futuro do Brasil após uma das eleições mais acirradas e polarizadas da história da República. O atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), busca a reeleição contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No primeiro turno o atual chefe da nação levou a melhor em Votuporanga ao conquistar 62,07% dos eleitores (32.545 votos), enquanto Lula foi a escolha de 29,71% (15.581 votos) do município. No restante do Brasil, no entanto, o petista saiu na frente com o total de 48,4% dos votos válidos ante 43,2% de seu adversário, levando a disputa para o segundo turno.

Desde então, o clima, que já era quente, ficou ainda pior. Ambos os candidatos focaram suas campanhas em ataques e os ânimos ficaram ainda mais exaltados em razão de decisões do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e acusações de fraudes na propaganda eleitoral. Há quem diga, inclusive, que o pleito não termina de fato após o encerramento da apuração das urnas.

Abstenção

Em que pese as batalhas judiciais e ideológicas, o maior desafio dos dois candidatos durante todo o segundo turno, na verdade, foi convencer os eleitores que não votaram no primeiro turno a escolherem um lado agora. Só em Votuporanga mais de 23% dos eleitores aptos a votar (17.387) não compareceram às urnas.

Esse cenário, aliás, é o reflexo do que aconteceu em todo o Brasil, quando 32,7 milhões de eleitores não foram votar, o que equivale a cerca de 20% do eleitorado brasileiro. É de olho nesses eleitores que Bolsonaro busca uma virada, enquanto Lula tenta sacramentar o pleito.

Perfil

Jair Bolsonaro

Jair Messias Bolsonaro, 67 anos, é candidato à reeleição pela coligação Pelo Bem do Brasil (PL/PP/Republicanos). Natural de Campinas (SP), ele é casado com Michelle Bolsonaro e tem como candidato a vice-presidente o militar reformado Walter Souza Braga Neto, de 66 anos.

Lula