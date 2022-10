Após quase ficar fora do segundo turno, candidato do PSDB superou Onyx Lorenzoni, ex-ministro de Bolsonaro

publicado em 30/10/2022

Trilhando um caminho que incluiu uma renúncia, um tropeço no primeiro turno e mudanças de rota, Eduardo Leite se tornou o primeiro a conquistar a reeleição.

Embora tenha chegado à reeleição, Leite o fez fora do cargo —renunciou ao governo em março para uma tentativa de concorrer à Presidência— e derrotou Onyx Lorenzoni (PL), que era apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) e que tinha ficado à frente no primeiro turno.

O tucano repetiu assim o feito de Olívio Dutra (PT) há 24 anos, quando o petista ultrapassou Antônio Britto (MDB) no segundo turno. Leite, no entanto, tinha uma desvantagem maior. No primeiro turno, Onyx havia obtido uma vantagem de 10,7 pontos percentuais, ou mais de 679 mil votos à frente de Leite.

*Com informações Folha de SP