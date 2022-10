É o que revela a última atualização do Caged, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Previdência

publicado em 27/10/2022

Votuporanga perdeu neste ano, até o momento, mais empregos do que durante os piores momentos da pandemia da Covid-19 (Foto: Foco Studio)

Da redação

A crise que afeta o setor industrial, principalmente em razão do aumento no preço de matérias-primas e insumos provocada pela guerra na Ucrânia, bem como os resquícios ainda da Covid-19, tem afetado diretamente Votuporanga em relação à geração de empregos. É o que revela a última atualização do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgado pelo Ministério do Trabalho e Previdência.

De acordo com os dados, Votuporanga perdeu mais empregos formais neste ano do que durante os piores momentos da pandemia, entre 2020 e 2021. Para se ter uma ideia, mesmo com o abre e fecha de empresas motivado pelas restrições - que tinham como objetivo elevar o distanciamento social -, a cidade conseguiu manter um saldo positivo na geração de empregos.

Na ocasião foram abertos, respectivamente 760 e 292 postos de trabalho. Agora, o município já contabiliza um saldo negativo de 298 pessoas a mais na lista de desempregados.

Esse número, ainda conforme os dados oficiais do governo, é puxado principalmente pelo setor industrial que, até o momento, já demitiu em 2022 o total de 2.418 funcionários, enquanto contratou apenas 2.165, ou seja, um saldo de 253 carteiras de trabalho a menos assinadas.

Outro setor que sempre aqueceu a economia do município, o de Construção Civil, neste ano, porém, também não tem apresentado bons resultados, com a demissão de 70 pessoas a mais do que contratações. Comércio, Serviços e Agropecuária estão no azul, contudo, com saldos ínfimos em comparação aos anos anteriores.