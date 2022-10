A iniciativa tem como finalidade promover e registrar a partilha de diferentes sentimentos e olhares sobre as belezas da região

publicado em 19/10/2022

A iniciativa irá premiar os fotógrafos que registraram as melhores imagens da região até o dia 30 de novembro (Foto: Divulgação)

A região turística ‘Maravilhas do Rio Grande’, da qual Votuporanga faz parte, abriu ontem as inscrições para o concurso artístico “Dê um Clique em Nossas Maravilhas”. A iniciativa irá premiar os fotógrafos que registraram as melhores imagens da região até o dia 30 de novembro.

De acordo com o edital do concurso, publicado no Diário Oficial do Município, iniciativa tem como finalidade promover e registrar a partilha de diferentes sentimentos e olhares sobre as belezas da região. Com este concurso pretende-se ainda fomentar um olhar afetivo, valorizando a fotografia enquanto expressão artística e de estímulo da criatividade daqueles que, de forma amadora, se dedicam ao prazer de captar imagens como meio de fixar momentos.

Para participar, os interessados precisam ter mais de 18 anos e residir em uma das 14 cidades que formam o ‘Maravilhas do Rio Grande’, que são Cardoso, Fernandópolis, Guarani D'Oeste, Indiaporã, Macedônia, Meridiano, Mira Estrela, Ouroeste, Paulo de Faria, Pedranópolis, Populina, Riolândia, Valentim Gentil e Votuporanga. O participante só poderá participar com imagens da cidade onde mora.

Os participantes poderão apresentar fotografias arquitetônicas, de paisagem, da vida selvagem, de rua, de exposição noturna e fotografias de cenas inusitadas. As imagens devem ser a cores, originais e recentes, não manipuladas e nunca tendo sido expostas ou publicadas.

no site . Não é cobrada taxa de inscrição e a participação de todos é voluntária. Todas as informações com relação ao formato da foto e como anexar estão disponíveis no mesmo site.