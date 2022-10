Os números compreendem agendamentos, consultas, tratamentos clínicos e cirúrgicos

publicado em 26/10/2022

Balanço é referente ao primeiro mês da clínica, que oferece tratamentos clínicos e cirúrgicos, além de serviços de urgência e emergência (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

A Clínica Veterinária Municipal "Daniele Soler da Silva", completou ontem exatos 30 dias de atividades, com o registro de 427 atendimentos gratuitos a cães e gatos. Os números compreendem agendamentos, consultas, tratamentos clínicos e cirúrgicos, além de serviços de urgência e emergência.

A unidade de saúde animal iniciou os atendimentos no dia 26 de setembro, após a aprovação de um projeto na Câmara Municipal que regulamentou o funcionamento do espaço. A regulamentação foi necessária porque Votuporanga foi a pioneira do programa Meu Pet, do Governo do Estado, não existindo, até então, um modelo de atendimento.

Após audiências públicas, uma proposta foi enviada aos vereadores com o objetivo de oferecer assistência gratuita à saúde animal de cães e gatos que tenham como tutores pessoas comprovadamente de baixa renda, assim considerados aqueles participantes de algum dos programas sociais estabelecidos e mantidos pelo Governo Federal (como Auxílio Brasil, por exemplo), e que sejam moradores de Votuporanga.

O atendimento gratuito também é oferecido a ONGs (Organizações Não Governamentais) que tenham em seu estatuto a finalidade de proteção animal, bem como a cuidadores e protetores domiciliados em Votuporanga, que façam resgate de animais de rua e que tenham cadastramento prévio no CPVA (Centro de Proteção à Vida Animal).

Para receber o atendimento o tutor do animal precisa estar cadastrado na unidade. Os cadastros são realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, por assistente social, sem a necessidade de levar o animal junto. Após a aprovação do cadastro, é feito o agendamento da consulta.

Todos os atendimentos somente serão realizados na presença do tutor responsável pelo animal, ou, na ausência desse, por pessoa capaz de prestar todas as informações necessárias sobre condições clinicas e físicas do animal além de ser capaz de conduzir e conter o animal nas dependências da Clínica Veterinária. Todos os animais que forem atendidos no local sairão de lá microchipados.