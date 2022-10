Data foi celebrada com uma grande festa ao lado de familiares, amigos e clientes que fazem parte dessa uma década de história

publicado em 28/10/2022

O evento foi realizado no Bubaloo Buffet Infantil e contou com a presença de familiares, amigos e clientes (Foto: A Cidade)

Da redação

A Clínica Protege, centro especializado em vacinação de recém-nascidos, crianças, adultos e idosos, realizou no último dia 25 uma grande festa para comemorar os seus dez anos de cuidados e atenção à saúde em Votuporanga. O evento foi realizado no Bubaloo Buffet Infantil e contou com a presença de familiares, amigos e clientes que ajudaram a escrever essa uma década de história.

Fundada pela enfermeira Haline Morato, que possui mais de 20 anos de experiência no setor de saúde, a Clínica Protege nasceu pelo ideal de trazer a Votuporanga uma nova forma de trabalho em saúde. Ao longo desses anos, o objetivo não só foi alcançado, como também expandido, levando esses princípios também para as cidades de Fernandópolis e Jales.

“Não existe um segredo. A Clínica Protege se tornou essa referência que é hoje graças ao trabalho sério que desenvolvemos e o carinho que temos com cada um que atendemos aqui. Fazemos tudo com muito amor aqui e quando se ama o que faz, não tem como dar errado”, disse a diretora da clínica, Haline Morato.

O atendimento personalizado realizado pela equipe da Protege tem seu foco na solução das necessidades de seus clientes. Os serviços são amplos e envolvem toda forma de cuidar, desde a realização de orientações às gestantes no início do desenvolvimento de uma nova vida até o cuidado com as necessidades do idoso.