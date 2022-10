O capitão levou 57,34% dos votos do município e seus indicados também se destacaram; confira a lista dos mais votados para todos os cargos na cidade

publicado em 04/10/2022

Jair Bolsonaro levou mais de 4 mil votos na cidade de Valentim Gentil (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Valentim Gentil, assim como a maioria das cidades da região, também elegeu o presidente Jair Bolsonaro (PL) como o seu preferido nas urnas. O capitão levou 57,34% dos votos do município, o que representa 4.349 votos. Em contrapartida, Lula (PT) levou 2.754 votos e conquistou 36,31% do eleitorado da cidade vizinha.

A onda de direita também repercutiu na votação para o candidato a governador, tanto é que Tarcísio de Freitas (Republicanos) também levou a melhor e ganhou 3.383 votos, enquanto que o candidato do PSDB, Rodrigo Garcia, conquistou 1.846 votos e Fernando Haddad (PT) foi o terceiro mais votado, com 1.676 votos.

Seguindo a lógica, o Astronauta Marcos Pontes (PL) também foi eleito pela cidade com 3.718 votos, com 57,35%. Já Márcio França (PSB) levou 1.782 eleitores às urnas.

Deputados

Para federal, o fernandopolense Fausto Pinato (PP) foi o candidato mais votado em Valentim Gentil e liderou a lista com 706 votos. Na sequência, Coronel Tadeu (PL) foi o segundo melhor ranqueado com 388 votos. Carla Zambelli (PL) levou 296 votos, Motta (PL) conquistou 266 votos e Delegado Bruno Lima (PP) ficou com 263 votos da população.