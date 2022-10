Essa é a última chance para você adquirir a ida com os melhores valores, pois a partir de amanhã o evento entra em um novo lote

publicado em 28/10/2022

O público pode comprar até às 23h59 do dia hoje o seu ingresso no valor do lote promocional (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Quem ainda não garantiu a sua entrada para o Baile Tropical 2022, com Xande de Pilares, Banda Santa Esmeralda, Markinho Sema, Rodrigo Olih, Felipe Santana, Dj Santorini e Dj Thiaguinho, pode comprar até às 23h59 de hoje o seu ingresso no valor do lote promocional. Essa é a última chance para você adquirir a ida com os melhores valores, pois a partir de amanhã o evento entra em um novo lote.

Os ingressos no valor promocional da pista custam R$ 30 para sócios e R$ 60 para visitantes, já na Área Vip o valor salta para R$ 85 para sócios e R$ 125; e o camarote Open Bar do evento para os sócios está por R$ 160 e visitantes no valor de R$ 200.

Já as mesas, com visão privilegiada do palco e do campo são divididas por setores. No caso do Setor A (Laranja), as vendas já estão no primeiro lote pelo valor de R$ 1.380 para sócios e R$ 1.590 aos visitantes.

O mesmo caso para o Setor B (Rosa), que está com valores de 1º lote, em R$ 1.200 para os sócios e R$ 1.410 aos visitantes. O único setor que ainda tem ingressos no lote promocional é o C (Azul Claro), com últimas unidades no valor para sócios de R$ 900 e R$ 1.110 visitantes.

As vendas acontecem por meio do site da Guiche Web ou na secretaria do clube, em vendas somente pessoalmente, não sendo realizada vendas por telefone ou aplicativos de mensagens. Já as mesas estão sendo vendidas somente na secretaria, que fica aberta hoje até as 18h.

O Baile Tropical Assary 2022 acontecerá no dia 12 de novembro e promete abalar toda Votuporanga, bem como a região. O evento é um dos maiores do clube, sua última edição do baile foi em 2018 e teve recorde de público, com todos ambientes lotados, camarotes esgotados e mais de 6 mil pessoas envolvidas em seu total.

A expectativa não para de correr pela cidade e principalmente dos seus organizadores. Para o presidente do Assary, Rogério Marques, a ideia é levar ao público o melhor entretenimento somando a qualidade já conhecida do Assary pelos votuporanguenses.

“Estamos trabalhando nesse evento para que quem compareça se sinta à vontade e confortável com as grandes bandas que irão promover lazer, entretenimento e música boa a quem vier”, falou o presidente.

O clima é o mesmo para o diretor social do clube, Eronildo dos Santos, o popular Baiano, que também prevê um evento à altura do que foi a última edição. “Estamos ansiosos para a chegada do evento para que tudo aconteça da melhor forma possível para todo o nosso público, desde as bandas e artistas que se apresentarão até a decoração que está sendo trabalhada por Álvaro Tavares, para claro, trazer o conforto e qualidade a todos os presentes”, disse Baiano.