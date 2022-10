Os votuporanguenses se reuniram na avenida João Gonçalves Leite, na noite deste domingo (30), para comemorar a vitória do candidato do PT

publicado em 30/10/2022

Os manifestantes se encontraram na avenida João Gonçalves Leite, na zona Leste de Votuporanga (Foto: A Cidade)

Apoiadores do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, se reuniram na noite deste domingo (30) para comemorar a vitória do candidato petista. Os manifestantes se encontraram na avenida João Gonçalves Leite, a conhecida Avenida do Assary.

Dezenas de manifestantes votuporanguenses estiveram no local com bandeiras e faixas. Carros e motos também se juntaram em uma espécie de carreata pela avenida.

