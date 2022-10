‘Temos respeitar a escolha da população, seja qual for’, disse o prefeito, que no segundo turno declarou apoio a Bolsonaro e Tarcísio

publicado em 30/10/2022

eba exerceu o seu direito de voto acompanhado da primeira-dama, Rose Seba (Foto: A Cidade)

Da redação

Ao votar no início da tarde deste domingo (30), o prefeito Jorge Seba (PSDB), disse que um dos principais desafios dos que forem eleitos será unir a população. Seba exerceu o seu direito de voto acompanhado da primeira-dama, Rose Seba, em uma seção da Escola Estadual "Dr. José Manoel Lobo".



No segundo turno, o chefe do Executivo Municipal declarou apoio ao candidato a governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e ao presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Seja quem for que a população escolher, tenho certeza de que o Brasil é um país já maduro e a sua democracia, apesar de ser um pouco mais jovem, é de muita responsabilidade. Nós, evidentemente escolhemos um lado neste segundo turno, onde estou com Tarcísio e Bolsonaro, mas temos respeitar a escolha da população seja qual for”, disse o prefeito.