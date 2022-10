Projeto "Vem pro Half" ocupou a praça "Nozomu Abe" com diversas intervenções artísticas e movimentou os jovens da cidade

publicado em 24/10/2022

Recentemente, os alunos Daniele Alvarez Zen e Tyler Bertrand de Souza, do 8º período do curso de Publicidade e Propaganda da Unifev, realizaram o projeto “Vem pro Half”, na praça “Nozomu Abe”, conhecida como praça do Half. A intervenção cultural faz parte do objeto de estudo do TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) dos universitários.

Durante o evento, cerca de 200 pessoas conferiram experimentação de grafite, break dance, batalha de rimas e campeonato de tricks (skate). As atrações foram comandadas por artistas locais: Bboy Wesley, Cores Patata, Paulin VLS, Cauã Yoshida, Nur Pestana e Carimbador, entre outros.

“O objetivo foi dar visibilidade para as pessoas que vivem da arte, seja dança, skate, música ou grafite. É importante mostrar que a cultura de rua é válida como qualquer outra, além de ser uma forma de expressão, de luta e que está presente em todo lugar”, destacaram os alunos.

Para a coordenadora de Publicidade, Profa. Vanessa Zeitune, a vivência traz um diferencial. “Quando os estudantes aplicam aquilo que aprendem durante as aulas de maneira prática, o conteúdo fica mais fácil de ser compreendido e pode impactar de maneira significativa a vida da comunidade, como nesse caso, levando a cultura para os espaços públicos”, disse.