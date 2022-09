Os dados são de um levantamento junto à Secretaria de Desenvolvimento, que demonstram o otimismo da economia

publicado em 27/09/2022

Dentre as empresas que abriram as portas em Votuporanga está a grife Jorge Bischoff, dos empresários Aline e Juliano Sá (Foto: A Cidade)

Da redação

Votuporanga voltou a bater recorde na abertura de novas empresas no mês de agosto. É o que revela um levantamento divulgado na segunda-feira (26) pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que mostra ainda que, atualmente, o município conta com mais de 11,9 mil empresas ativas nos mais variados ramos de atividade.

Os dados revelam o um cenário de otimismo em relação à economia da cidade. De acordo com os números, nos últimos 30 dias 159 empresas abriram as suas portas no município, enquanto apenas 46 fecharam. Isso representa um saldo positivo de mais 113 empresas gerando empregos no município, sejam elas individuais, de pequeno, médio e grande porte, um aumento de 29% em relação ao mês anterior.

“Desde o início do nosso governo viemos trabalhando fortemente a retomada econômica para este período de pós-pandemia. Naturalmente, os resultados estão chegando. Assumimos a administração com pouco mais de 10 mil empresas ativas e hoje já temos quase 12 mil, isso demonstra que estamos no caminho certo. Conquistamos a confiança dos empresários que sabem que podem investir aqui”, disse o prefeito Jorge Seba.

Dentre as empresas que abriram as portas na cidade está a primeira loja da grife Jorge Bischoff na região noroeste do Estado de São Paulo. O empreendimento tem inauguração oficial marcada para o dia 6 de outubro, mas está oficialmente legalizada no município, inclusive com os colaboradores já contratados e em fase de treinamento.

Comandada pelos empresários Aline Sá e Juliano Sá, Votuporanga foi escolhida pelos empreendedores por conta de seu alto potencial de consumo e também pela receptividade em todos os seus setores.

“Será a primeira grife da região noroeste, depois de Rio Preto. Atualmente o público de toda essa nossa região e também de outros estados aqui mais próximos precisam ir para Rio Preto, mas agora isso não será mais necessário. Agradeço a acolhida e cordialidade de todos que nos receberam de braços abertos quando aqui cheguei e os procurei para dar segmento na instalação de nossa empresa”, disse Juliano Sá.