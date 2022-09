Objetivo é trabalhar o tema de maneira bem-humorada para que todos reflitam sobre o assunto de forma leve e divertida

publicado em 21/09/2022

Da redação

O dia 21 de setembro é marcado pelo Dia Nacional de Luta da Pessoa Portadora de Deficiência e para celebrar a data a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, em parceria com o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência (CMPcD), traz o comediante Geraldo Magela para realizar a palestra "Um ceguinho de olho no futuro". O objetivo é trabalhar o tema de maneira bem-humorada para que todos reflitam sobre o assunto de forma leve e divertida.

A palestra será realizada no Centro de Convenções "Jornalista Nelson Camargo" com entrada para pessoas com deficiência e seus acompanhantes a partir das 18h30 e após 19h30 será aberto para o público geral. Quem for prestigiar também pode aproveitar e levar um quilo de alimento não perecível que será destinado a pessoas em vulnerabilidade.

“Temos avançado bastante no trabalho de inclusão e na conscientização sobre os direitos das pessoas com deficiência em Votuporanga, mas ainda há muito a se fazer e é justamente por isso que ações como essa são muito importantes, pois chama a população para uma reflexão sobre o tema”, disse o secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, em entrevista na terça-feira (20) à Cidade FM.

Além da palestra, durante todo o mês algumas ações estão sendo promovidas em diversas unidades da Prefeitura para marcar a importância de se praticar a inclusão em todas as áreas. Apresentações musicais, realização de atividades em grupo, capoeira, palestras entre outras ações têm como objetivo mobilizar a sociedade ao redor do tema.

“Ceguinho é a Mãe”

A carreira de Geraldo Magela decolou em 1996, quando ele lançou o show “Ceguinho é a Mãe” no programa Jô Soares Onze Meia, ainda no SBT. O sucesso foi tão expressivo que o humorista passou a participar dos principais programas de televisão do país. Somente no Programa do Jô foram 11 participações, a mais recente em junho de 2016.

De 1999 a 2001, com o personagem Zé do Banjo, trabalhou na Escolinha do Barulho, programa da Rede Record inspirado no famoso formato da Escolinha do Professor Raimundo, da TV Globo, no qual o Ceguinho também teve participações. Nesse meio tempo ele também colecionou diversas participações no programa “A Praça é Nossa”, onde se tornou ainda mais conhecido.

Entre 2011 e 2013 atuou na Escolinha do Gugu com o personagem Seu Magela. No cinema, em 2011, Geraldo Magela teve a oportunidade de trabalhar com o diretor Pablo Villaça ao ser convidado a participar do curta “Morte Cega”, comprovando seu talento também como ator.