publicado em 30/09/2022

Votuporanga bate recorde no eleitorado jovem para essas Eleições Gerais de 2022 (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Para as eleições deste ano, Votuporanga bateu um recorde. Mais de 600 jovens votuporanguenses, de 16 e 17 anos, tiraram o título de eleitor na cidade e poderão começar a exercer o direito ao voto já neste domingo (2), nas Eleições Gerais. O voto, porém, para a faixa etária ainda é facultativo.

Os dados são de um levantamento divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, em que revela 641 novos títulos, sendo que 233 de adolescentes de 16 anos e os outros 408 dos jovens que têm 17 anos.

O número é recorde e representa 0,88% do eleitorado do município, em comparação às últimas eleições, que foram as municipais, Votuporanga contou com 0,2% de novos eleitores.

As estatísticas condizem com o cenário nacional. Isso porque, mais de 2,1 milhões de jovens nessa faixa etária poderão votar. Em 2018, eram 1,4 milhão. O crescimento equivale a 51,13% nessa faixa etária do eleitorado, de acordo com os dados do TSE.

Quase a totalidade dos eleitores jovens que vão votar em 2022 fez cadastro na Justiça Eleitoral nos quatro primeiros meses deste ano, graças a campanhas promovidas para conscientizar os jovens do seu direito.

Esses dados também refletem o maior eleitorado da história brasileira, que ultrapassa mais de 156 milhões de pessoas. No meio delas, está a votuporanguense Ieda Magossi, de 17 anos, que irá exercer a sua cidadania pela primeira vez em uma Eleição Geral, que promete permanecer na história.

A expectativa é grande e apesar de jovem, ela acredita que o seu poder de escolha pode contribuir com o cenário geral. “Que esse voto coloque um bom representante para o nosso país”, disse ela.