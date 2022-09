A imunização estava restrita apenas às crianças com comorbidades desta faixa etária

publicado em 29/09/2022

O Estado anunciou a ampliação da vacinação para as demais crianças de 3 a 4 anos, mas ainda não enviou as doses (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

O Governo de São Paulo anunciou na quarta-feira (28) que vai ampliar a partir de amanhã a vacinação de Covid-19 para todas as crianças de 3 e 4 anos de idade no Estado. A imunização estava restrita apenas às crianças com comorbidades desta faixa etária. A ampliação é fruto de uma doação de 2 milhões de doses de Coronavac por parte do Instituto Butantan, órgão da Secretaria de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde.

“Este é mais um importante passo na campanha de vacinação em SP. Somos o Estado que mais vacina no Brasil e agora é uma oportunidade de imunizar todas as crianças desta faixa etária com a produção e novas doses distribuídas pelo Instituto Butantan”, destaca a coordenadora do Plano Estadual de Imunização, Regiane de Paula.

Em Votuporanga, porém, ainda não há previsão para a ampliação da imunização para todas as crianças. A Secretaria Municipal da Saúde aguarda o envio das doses necessárias.

A imunização para crianças de 3 e 4 anos com Coronavac foi autorizada pela Anvisa em meados de agosto, no entanto o Ministério da Saúde não havia disponibilizado doses suficientes para vacinar toda esta população do estado e do país. A partir daí o Instituto Butantan importou IFA e concluiu na última semana a produção de 3,5 milhões de doses, sendo que apenas 1 milhão foi adquirida pelo órgão federal, o que corresponde a 215 mil doses para o Estado de São Paulo.

Para que o Estado pudesse vacinar a totalidade deste público, o Butantan doou a Secretaria de Estado da Saúde mais 2 milhões de doses. As doses foram recebidas na manhã de ontem pela Secretaria de Estado da Saúde, que iniciou uma mega-operação logística para a distribuição gradativa para todas as regiões do Estado, permitindo que a imunização deste público comece no dia 30.