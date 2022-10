O flagrante aconteceu na rua Rio Grande, no centro de Votuporanga; os criminosos tentaram fugir, mas foram perseguidos e presos

publicado em 30/09/2022

O flagrante aconteceu anteontem na rua Rio Grande e os dois foram vistos traficando nas adjacências do bairro (Foto: Divulgação) ???????

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu uma dupla de traficantes no centro da cidade. O flagrante aconteceu na quinta-feira (29), na rua Rio Grande e os dois foram vistos traficando nas adjacências do bairro. Com eles os policiais encontraram um tijolo de maconha.

De acordo com a ocorrência, os militares realizavam patrulhamento pelo bairro, quando visualizaram a dupla em atitude suspeita. Ambos ao perceberem a movimentação da polícia, tentaram fugir, mas foram perseguidos pela equipe e logo na sequência abordados.

Com os indivíduos, identificados como E.T.S. e J.C.A.B, foi localizado um tijolo prensado de maconha, além de dois celulares e uma nota de R$ 20. Os indivíduos alegaram que estavam traficando pelo bairro e que tinham mais drogas em uma residência.

Em sequência, em diligência pela casa indicada pelo acusado, os militares também encontraram mais 276g de maconha em duas porções, balança e uma faca utilizada para a embalagem dos produtos.