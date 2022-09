Em referência ao 7 de Setembro, Tarcísio ressaltou que independência não é simplesmente uma palavra

publicado em 08/09/2022

Vestido de verde e amarelo, ele discursou para o público, que não se deixou intimidar pela manhã gelada e chuvosa (Foto: Divulgação)

No ato bolsonarista deste 7 de Setembro, que levou uma multidão à avenida Paulista, em São Paulo, o destaque, na ausência do presidente Jair Bolsonaro (PL), foi Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato ao Palácio dos Bandeirantes.Vestido de verde e amarelo, ele discursou para o público, que não se deixou intimidar pela manhã gelada e chuvosa.“Nós temos um encontro marcado com o futuro e com a prosperidade porque o Brasil vai ser cada vez mais próspero”, discursou Tarcísio, que elogiou a condução do presidente e padrinho político à frente do governo federal.O candidato falou ao público em um trio elétrico, no qual havia uma faixa com a frase: “Em defesa da democracia, da Constituição, da liberdade e de nossas instituições”.Em referência ao 7 de Setembro, Tarcísio ressaltou que independência não é simplesmente uma palavra.“Independência é uma questão de atitude, é um modo de vida, é saber que a gente vai ter segurança. É saber que a gente vai ter liberdade para professar a nossa fé, é saber que a gente vai poder levar comida para mesa. É saber que a gente vai ter direito ao trabalho digno. É saber que os nossos filhos vão sair e voltar para casa com segurança. É saber que os nosso filhos vão herdar um país muito melhor do que nós herdamos”, disse o ex-ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro.Tarcísio afirmou ter orgulho de ter visto o que aconteceu no Brasil nos últimos anos. “Ver como nós conseguimos superar a crise, fazer investimento e sair para do outro lado. Tenho certeza, o que nos espera ali na frente é muito bom. A gente vai ver o Brasil sendo cada vez maior”.