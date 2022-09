Evento, programado para esta sexta-feira, às 20h, contará também com um show do cantor Rodrigo Olih e cardápio especial

publicado em 23/09/2022

A Wiena Haus abre suas portas, às 20h, com um Stand up do humorista Rafael Cortez (Foto: Divulgação)

Votuporanga ganha oficialmente nesta sexta-feira (22) uma nova casa de eventos e a inauguração será em grande estilo. Trata-se da Wiena Haus, espaço que abre suas portas, às 20h, com um Stand up do humorista Rafael Cortez, ex-CQC e campeão de visualizações nas redes sociais.

O empreendimento faz parte de mais um dos investimentos do Opus Group em Votuporanga, que administra um pull de empresas no município. O espaço foi estrategicamente montado em um salão ao lado do tradicional restaurante japonês Oishii (que agora também pertence ao grupo), bem de frente ao Parque da Cultura.

Além da apresentação de Rafael Cortez, a inauguração da Wiena Haus contará também com um show do cantor Rodrigo Olih. Os ingressos são comercializados a R$ 90, mas quem fizer a doação de um litro de leite (que será revertido ao Parque São Vicente de Paulo), pagará meia entrada.

A inauguração irá contar ainda com um cardápio especial, montado pelo Oishii e também pelo Original American House. As entradas são limitadas e vendidas antecipadamente no Restaurante Oishii, Original American House, Novo Cine Votuporanga e no Original Steak House (Muffato).

Wiena Haus

O espaço será eclético, amplo e poderá receber até festas de casamento. Também será palco para apresentações da sucursal de Votuporanga da Acilbras (Academia Brasileira de Ciências e Letras) e outras atrações culturais. “Percebemos que grupos ligados às apresentações culturais têm encontrado dificuldades para ter espaço para suas apresentações. A Wiena Haus será ideal para isso e muito mais”, disse Bruno Arena, um dos diretores do Opus Group.