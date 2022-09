16 encontros reuniram mais de 4.000 pessoas das regiões centro-sul do PR e noroeste de SP

publicado em 02/09/2022

As reuniões, com o objetivo de exercitar um dos princípios da governança cooperativista, que é a transparência na gestão, trouxe os indicadores de desempenho, referente ao primeiro semestre de 2022

Iniciamos as reuniões de prestação de contas no dia 10 de agosto e encerramos na noite da última quarta-feira (31/08). Depois de 2 anos, de forma presencial, junto aos Associados e comunidades. “Momento de gratidão em que podemos voltar a estar juntos e apresentar o desempenho da cooperativa aos Associados e comunidades onde temos rede de atendimento”, comenta o presidente da cooperativa, Sr. Fabio Peterlini.As reuniões, com o objetivo de exercitar um dos princípios da governança cooperativista, que é a transparência na gestão, trouxe os indicadores de desempenho, referente ao primeiro semestre de 2022. Destaque para a carteira de crédito (comercial e rural), investimentos e resultado acumulado, em que o fechamento do primeiro semestre já representa o total do ano de 2021. “O modelo cooperativo, em que buscamos entender as reais necessidades para oferecer a melhor solução, faz com que o Sicredi continue crescendo de forma sustentável, independente das crises enfrentadas”, comenta o diretor executivo, Sr. Valmir Dzivielevski.Destaque também para a expansão da cooperativa, oportunidade em que inaugurou dois pontos de atendimento na região noroeste paulista (Nhandeara e Palmeira D´Oeste) e tem previsto mais 2 espaços, a serem entregues ainda em 2022: Campina do Simão (será a única instituição financeira local), no Paraná e Estrela D´Oeste no estado de São Paulo. Também apresentado aos Associados, a Regional Noroeste Paulista, braço operacional e de desenvolvimento na região. Hoje a cooperativa Sicredi Planalto das Águas PR/SP conta com 18 agências e o planejado é encerrar o ano com 20 pontos de atendimento físico aos Associados e comunidades. “Disponibilizamos um aplicativo que é mundialmente reconhecido como um dos melhores, mas também temos agências confortáveis para receber os Associados que optem pelo atendimento presencial”, comenta o diretor de negócios, Sr. Eric Ranullfo Martins.No âmbito social, avanços com ações ligadas ao Programa A União faz a Vida, principal programa de responsabilidade social do Sicredi, em que firmamos parceria com todos os municípios da área de responsabilidade do Paraná. Também iniciativas com foco em educação financeira, voluntariado, inovação, sustentabilidade, entre outros, foram realizadas durante essa primeira metade do ano. “Apresentar todas as ações aliadas a esse belo crescimento, é motivo de muita satisfação. Indicadores que mostram o bom momento da cooperativa, reflexo imediato da confiança dos Associados, agradecemos a todos que participaram”, comenta o presidente da Sicredi Planalto das Águas PR/SP, Sr. Fabio Peterlini.