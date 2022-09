Além da nova Areninha, que será na região do Monte Verde, também foram anunciadas as reformas do Ginásio Mario Covas e CSU

publicado em 13/09/2022

O evento de entrega das Areninhas contou com a presença do Secretário Estadual de Esportes Thiago Milhim na noite de ontem (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Com a presença do Secretário Estadual de Esportes, Thiago Milhim, a Prefeitura de Votuporanga realizou a inauguração das quatro novas Areninhas Esportivas, que integram o projeto de desenvolvimento e incentivo ao esporte nos quatro cantos do município.

O evento foi promovido na noite de segunda-feira (13) na Areninha da zona Norte, localizada na rua Felício Marão, mas marcou também a entrega das Areninhas dos bairros Pacaembu, São Cosme e também a de Simonsen.

“O objetivo é esse, Votuporanga foi contemplada com quatro Arenas Esportivas, do Governo do Estado de São Paulo, quase R$3 milhões, na realização desses equipamentos que tiram as crianças das ruas e trazem para a boa prática esportiva e com muita animação, como conseguimos verificar nessa noite”, disse o secretário estadual Thiago Milhim, em entrevista exclusiva ao A Cidade.

De acordo com ele, a ideia era trazer aos municípios equipamentos de qualidade. “Estávamos verificando que quando fazíamos os repasses era muito demorado e o governador Rodrigo Garcia, que fez esse novo projeto. No caso, o município só oferece a área e o governo faz a completa implementação”, completou.

Durante o evento, o Secretário Municipal de Esportes, Marcelo Stringari, aproveitou o bom ânimo de todos os presentes, devido as boas notícias, para anunciar a construção de mais uma Areninha para a região do residencial Noroeste também a reforma do Ginásio Mario Covas e CSU. Ele também já garantiu a realização de campeonatos envolvendo os times de todas as Areninhas.

“Temos que agradecer muito ao governo do Estado, governador Rodrigo Garcia e o deputado Carlão Pignatari, que nos ajudou nesta conquista. Iremos fazer um campeonato por aqui e já estamos com 17 times inscritos, para dar oportunidade para essa meninada sair da rua, porque esporte é vida”, disse Marcelo.

A nova Areninha foi intermediada pela bancada do Podemos na Câmara Municipal (Professor Djalma, Jezebel Silva e Chandelly Protetor).

Quem também esteve presente na cerimônia foi o prefeito Jorge Seba (PSDB), que relatou que o compromisso da Administração Municipal é a de transformar a cidade para melhor, além de ter destacado que as Areninhas foram criadas para os jovens jogadores e apaixonados pelo o esporte.

“Esse é o grande trunfo e ganho que temos, tenho certeza que todos os pais das redondezas das Areninhas compartilham desse meu pensamento. O político tem que melhorar a vida do primeiro que encontra”, disse o prefeito.