As oportunidades são para os cargos de Assistente Social e Psicólogo

publicado em 05/09/2022

A Prefeitura de Votuporanga abriu mais um processo seletivo, desta vez com vagas para psicólogo e assistente social (Foto: A Cidade)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, publicou na sexta-feira (2) o edital de abertura de um processo seletivo com 17 vagas e salários que variam entre R$2,9 mil e R$3,5 mil. As oportunidades são para os cargos de Assistente Social e Psicólogo.

No total são 17 vagas sendo, nove para Assistente Social I, com carga horária semanal de 30 horas e remuneração de R$3.541,02 e outras oito para Psicólogo (Especialista em Saúde I – Psicologia Clínica), que possui carga horária de 20 horas semanais e vencimentos de R$2.989,22.

As inscrições podem ser feitas a partir de hoje no site da empresa organizadora do certame , até o dia 11 de setembro. Para participar, os candidatos devem ter idade entre 18 e 75 anos e realizar inscrição, sob taxa no valor de R$75.

As provas objetivas estão previstas para serem realizadas no dia 18 de setembro, a partir das 8h, em locais ainda a serem divulgados por meio de edital próprio. A apresentação de Títulos também deverá ser feita nesta mesma data até 30 minutos após o encerramento da prova escrita, através de cópia reprográfica autenticada em cartório ou no órgão realizador.