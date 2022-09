Iniciativa vai vacinar todos os públicos por meio das campanhas contra Poliomielite, Multivacinação e contra a Covid-19

publicado em 03/09/2022

Plantão de vacinação vai até às 16h neste sábado em Votuporanga (Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

A Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga realiza hoje mais um plantão de vacinação. Sete unidades de saúde estarão abertas das 8h às 16h, para vacinar todos os públicos por meio das campanhas contra Poliomielite, Multivacinação e contra a Covid-19.

As doses estarão disponíveis nos seguintes Consultórios Municipais: Policlínica “Dr. Alberto Carlos Pesciotto” (ao lado da Secretaria da Saúde); “Dr. Jonas Pires Correa” (Pozzobon); “Carmem Martin Maria Morettin” (Paineiras); “Dr. Jerônimo Figueira da Costa Neto” (Jardim Marin); “Dr. Ruy Pedroso” (Palmeiras); “Dr. Oswaldo da Cruz Oliveira Júnior” (Cecap II) e “Daniele Cristine Lamana” (Parque das Nações).

Pela campanha contra Poliomielite podem ser vacinadas crianças de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias para proteger contra a paralisia infantil. Já a Campanha Nacional de Multivacinação tem como público-alvo crianças de 0 a adolescentes menores de 15 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias) que estão em atraso com o esquema vacinal ou com idade oportuna para receber vacina disponível pelo SUS como, por exemplo, sarampo, caxumba, rubéola, meningites, hepatite, coqueluche, difteria, tétano, entre outras doenças.