publicado em 29/09/2022

A secretária da Cultura e Turismo de Votuporanga, Janaina Silva, representou a cidade durante o III Fórum de Economia Criativa (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A secretária da Cultura e Turismo de Votuporanga, Janaina Silva, participou do III Fórum de Economia Criativa do Noroeste Paulista, em Rio Preto. Durante o evento, Janaína falou sobre os impactos cultural e econômico atingidos pelo Fliv - Festival Literário de Votuporanga.

Realizado de 13 a 21 de agosto deste ano, o Fliv reuniu 73 mil pessoas em 145 horas com mais de 400 atividades em mais de 10 espaços espalhados pelo Parque da Cultura e Assary Clube de Campo. Artistas locais e de renome nacional marcaram presença na edição deste ano que marcou a retomada do evento presencialmente depois de dois anos por conta da pandemia.

“Votuporanga tem dado passos importantes e avançando cada vez mais nos setores da Cultura e do Turismo, que sofreram muito com a pandemia. É uma alegria retomarmos nossa agenda de eventos que têm impacto direto na economia do município e na economia criativa. Criar incentivos para que os produtores façam o seu trabalho é extremamente importante porque a Cultura e Turismo são geradores de emprego e renda”, disse a secretária da Cultura e Turismo de Votuporanga, Janaina Silva.

O evento foi realizado no Teatro do Sesi e organizado pela Acirp (Associação Comercial de São José do Rio Preto), com os apoios do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, da Prefeitura de São José do Rio Preto, do Sesi/SP e do Sebrae-SP.

Também participaram da apresentação, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo de Rio Preto, Jorge Luis de Souza, e o assessor da Secretaria de Cultura de Rio Preto, Jorge Vermelho, que falou sobre o FIT - Festival Internacional de Teatro. O Festival do Folclores de Olímpia – FEFOL, também foi tema apresentado por Priscila Foresti, secretária de Turismo e Cultura da Estância Turística de Olímpia.