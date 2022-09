Fim da medida foi decretado exatas duas semanas depois de ser implantada, graças ao fim das obras de recuperação do Poço Sudeste

publicado em 29/09/2022

Jorge Seba e o novo superintendente da Saev, Gustavo Gallo, anunciaram ontem o fim do Plano de Contingenciamento (Foto: A Cidade)

Da redação

O prefeito Jorge Seba (PSDB), ao lado do novo superintendente da Saev (Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente), Gustavo Gallo, anunciou na quarta-feira (28) o fim do Plano de Contingenciamento de água em Votuporanga. A medida foi possível após a conclusão dos trabalhos de recuperação do Poço Sudeste, que voltou ao seu funcionamento normal.

O anúncio foi feito em uma coletiva de imprensa no gabinete do prefeito. Segundo ele, as obras caminharam melhor do que era esperado e, com isso, foi possível colocar um ponto final na ação que, inclusive, custou o cargo do ex-superintendente da Saev, Antonio Alberto Casali.

“Fizemos uma determinação, no momento mais crítico, para que a Saev agisse o mais rapidamente possível, para que a população sofresse menos e assim ela fez. Houve uma avaria muito grande em um dos poços de abastecimento da cidade e inicialmente a previsão é de que ele ficasse pronto só daqui a cerca de dez dias, mas felizmente a Saev e as empresas envolvidas entenderam a necessidade, trabalharam à noite e fizeram tudo o possível para agilizar”, afirmou o prefeito.

Para a recuperação do poço foi necessário um investimento de cerca de R$ 300 mil, já que além da recuperação da bomba foi necessário recuperar todo revestimento do poço, além de outros procedimentos técnicos a uma profundidade de mais de 100 metros.

“A Saev trabalhou com muito afinco e conseguimos acelerar o trabalho no poço. Se não fizéssemos essa intervenção corríamos o risco de não conseguir reverter mais essa situação e perdermos, de fato, o poço. Quero agradecer a todos os servidores da Saev que se dedicaram na solução desse problema e também a população que entendeu e colaborou economizando água”, destacou Gustavo Gallo.

Solução

Superada essa barreira, porém, o prefeito Jorge Seba e o superintendente da Saev foram uníssonos no entendimento de que é necessário avançar tanto na interligação do Poço Oeste ao sistema de abastecimento quanto com o desassoreamento da Represa Municipal, para que situações como essa não voltem a acontecer.

“Estou em cima disso e cobrando diariamente para que esse projeto de interligação do Poço Oeste não fique para depois. É um projeto complexo, mas precisamos caminhar com ele para socorrer emergências como essa que aconteceu. Paralelamente já iniciamos também os trabalhos de desassoreamento”, completou Seba. “Já estamos caminhando com o projeto da interligação. Não é uma obra tão simples, mas tem que ser feita para que houver um problema de escassez hídrica a gente consiga atender a população, e também aumentar a reserva da Represa Municipal, onde já iniciamos os trabalhos pontuais de desassoreamento e vamos seguir com eles”, concluiu Gallo.

Comunicado

Em comunicado emitido ontem, a Saev informou que com as chuvas dos últimos dias, o nível da Represa Municipal está em 1,6m e o abastecimento está normalizado.