publicado em 24/09/2022

As doações realizadas têm o objetivo de beneficiar centenas de pacientes do Hospital de Votuporanga (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A Santa Casa de Votuporanga recebeu na sexta-feira (23) uma doação do Fundo Social de Solidariedade no valor total de 100 litros de leite. As doações realizadas têm o objetivo de beneficiar centenas de pacientes votuporanguenses e de mais de 50 cidades da região Noroeste Paulista, que passam pelo hospital da cidade.

O alimento foi arrecadado durante o evento Família Duas Rodas Motorcycles, realizado no fim de agosto, no Parque da Cultura. O encontro reuniu diversos participantes, com uma programação variada envolvendo exposição de motos, bandas de rock, food trucks, apresentação para wheeling e muito mais.

“A entrada foi um litro de leite. Arrecadamos 867 litros e repassamos para o Fundo Social como meio de ajudar quem tanto precisa”, contou o organizador Fernando Tassi.

O prefeito Jorge Seba (PSDB), que tem uma gestão marcada pelas suas ações de solidariedade falou que atitudes como essa são memoráveis e inspiram outros tipos de atos nesse sentido.

“Conhecemos um pouco mais da história do Fernando, que há anos se dedica em cuidar do próximo e que continua incentivando esse gesto entre os amigos, mesmo se recuperando de um grave acidente. São histórias como essa que nos inspiram e mostram o quanto a solidariedade faz bem. Que Deus o abençoe, Fernando, e toda a equipe”, disse.

A presidente do Fundo Social, Rose Seba, explicou que o leite foi distribuído para diversas entidades. “Com essa colaboração, beneficiamos instituições que atendem crianças, idosos e a Santa Casa”, disse ela.

O diretor do Hospital, Marcos Garcia, agradeceu a doação. “Essa contribuição representa muito bem Votuporanga. Nosso município se une, visando o bem comum. É uma junção de esforços em ajudar quem tanto precisa. Nosso muito obrigado em nome dos pacientes”, disse.