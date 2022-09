Evento que acontece em novembro tem virada de lote nesta terça-feira (13)

publicado em 12/09/2022

Com 17 anos de experiência no mercado financeiro, Gueratto é especialista em investimentos e professor de MBA em Finanças (Foto: Reprodução)

O Festuris acontece de 3 a 6 de novembro, em Gramado, com a proposta de apresentar muito conhecimento além do Turismo e do empreendedorismo no setor. Saúde financeira, inclusive, é um dos assuntos em pauta.De uma forma descontraída e prática, Fabrizio Gueratto, autor do livro “De Endividado a Bilionário” e criador do Canal no YouTube “1Bilhão”, será um dos painelistas. Com 17 anos de experiência no mercado financeiro, Gueratto é especialista em investimentos e professor de MBA em Finanças.Para quem ainda não se inscreveu no Festuris Gramado - Feira Internacional do Turismo com ingresso de 1º lote tem até esta terça-feira (13) para garantir o credenciamento com preço especial, R$299,90.Com o tema Ressignificando o Turismo, o Meeting Festuris terá painelista com know how em moda, diversidade, marketing, experiência, inclusão, entre outros assuntos. Para não perder a oportunidade e garantir muito networking, acesse festurisgramado.com.br e se inscreva.