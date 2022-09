Pais, alunos e toda a comunidade escolar do município vizinho desfrutaram de momentos de confraternização no último dia 10

publicado em 13/09/2022

A iniciativa, segundo o supervisor de ensino de Álvares Florence, Carlos Eduardo Fernandes Gavioli, visa unir a comunidade escolar

Álvares Florence foi palco, no último dia 10, de mais uma edição de sua tradicional Quermesse, só que dessa vez em uma edição especial que congregou as três escolas municipais da cidade vizinha em um único vento: a Festa da Primavera. Pais, alunos e toda a comunidade escolar puderam desfrutar de momentos de confraternização e diversão.

A iniciativa, segundo o supervisor de ensino de Álvares Florence, Carlos Eduardo Fernandes Gavioli, visa unir a comunidade ao mesmo tempo em que se angaria fundos para investimentos nas próprias escolas.

“Essa festa ela já é tradicional e deve permanecer assim, pois tem uma relevância muito grande para essa comunhão entre pais, alunos e toda a comunidade. Essa celebração festiva é muito importante, pois ela traz união e agrega muito para a educação”, disse Carlos Eduardo.