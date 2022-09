A Lei Orçamentária é uma das peças de planejamento que compõem o orçamento do Município

publicado em 27/09/2022

Audiência será às 18h15 na Câmara Municipal com transmissão ao vivo também pelo canal da Prefeitura no Youtube (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O orçamento da Prefeitura de Votuporanga para 2023 será discutido em audiência pública na quarta-feira (28), às 18h15, no Plenário da Câmara Municipal de Votuporanga “Dr. Octávio Viscardi”. A apresentação da proposta da Lei Orçamentária Anual será realizada pela Secretaria Municipal da Fazenda com transmissão pelo canal da Prefeitura no Youtube.

Para este ano o orçamento aprovado é de R$ 430 milhões, sendo reservados R$ 95 milhões para a Secretaria da Saúde e R$ 108 milhões para a Pasta de Educação. Para o setor social foram reservados mais de R$ 15 milhões, levando em consideração o Fundo Municipal de Assistência Social e os recursos do Fundo Social da Solidariedade.

Os números para o orçamento do ano que vem serão apresentados apenas durante a audiência, mas o que se sabe é que o prefeito Jorge Seba (PSDB), deve ter um “respiro orçamentário para investimentos, já que neste ano esse montante foi restrito em razão do pagamento de mais de R$ 12 milhões em precatórios.