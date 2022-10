O atual governador e candidato à reeleição, Rodrigo Garcia (PSDB), está tecnicamente empatado com o candidato bolsonarista

publicado em 30/09/2022

A hegemonia tucana em Votuporanga está ameaçada: Rodrigo Garcia e Tarcísio estão tecnicamente empatados, segundo pesquisa (Foto: Divulgação)

Da redação

A pesquisa da Sinfor, contratada pelo SBT Interior, revela também que, mesmo tendo um prefeito (Jorge Seba) e o presidente da Alesp (Carlão Pignatari) como lideranças do PSDB, a hegemonia tucana na cidade está ameaçada. Isso porque o atual governador e candidato à reeleição, Rodrigo Garcia (PSDB), está tecnicamente empatado com o candidato bolsonarista ao governo do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Diferente do que se viu em 2018, quando os tucanos votuporanguenses conseguiram a maioria absoluta dos votos para o ex-governador João Doria (PSDB), neste ano o candidato da sigla aparece menos de 1 ponto percentual à frente do indicado por Bolsonaro, mesmo sem nenhuma liderança com cargo eletivo na cidade. De acordo com a pesquisa, Rodrigo tem 26,8% das intenções de voto no município, contra 25,3% de Tarcísio.

Líder nas pesquisas do Estado, em Votuporanga o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad aparece apenas na terceira colocação, com 16,5%, enquanto cerca de 22% dos eleitores ainda não decidiram ou não quiseram revelar o seu voto. Brancos e nulos somam 5,5%.