A operação nomeada como Astreia, da Polícia Civil, cumpriu dois mandados de busca e apreensão na cidade e mais 15 na região

publicado em 27/09/2022

A Polícia Civil de Votuporanga junto dos investigadores de cidades da região realizou uma operação (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A Polícia Civil de Votuporanga, em ação conjunta com investigadores de toda a região, deflagrou uma operação contra pedofilia na cidade. As prisões e apreensões aconteceram na manhã de segunda-feira (26), de forma simultânea, em todos os municípios onde os agentes apontaram os envolvidos com os crimes de exploração sexual infantil.

Ao todo, sete pessoas foram presas, entre elas um advogado e um professor de matemática. As prisões aconteceram em Catanduva, Paraíso, Votuporanga e Rio Preto.

Apenas um dos investigados permanecerá detido, já que foi comprovado o compartilhamento de imagens de pornografia infantil. Os demais, que armazenavam material pornográfico infantil, pagaram fiança e foram liberados, mas ainda responderão ao inquérito policial.

A finalidade da operação foi apreender qualquer dispositivo de informática que estivesse sendo usado para produzir, disponibilizar, divulgar, publicar ou armazenar material de abuso sexual infantil, com a consequente prisão do infrator.

De acordo com o divulgado, os investigadores cumpriram 17 mandados de busca e apreensão, onde 11 deles aconteceram em São José do Rio Preto, outros dois em Catanduva, dois em Votuporanga, um em Jales e mais um em Neves Paulista. Cerca de 70 policiais participaram da ação nas cidades da região.

